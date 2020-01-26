فيلم «1917» يقترب من الـ«أوسكار» مع هذه الجائزة

البريطاني سام منديس مخرج فيلم «1917» حاملا جائزة نقابة المخرجين الأميركيين، لوس انجليس، 25 يناير 2020 (أ ف ب)

في مؤشر على اقترابه من الـ«أوسكار»، نال فيلم «1917» حول الحرب العالمية الأولى للمخرج البريطاني سام منديس، مساء السبت، جائزة نقابة المخرجين الأميركيين وهي واحدة من آخر الجوائز الرئيسية في هذا الموسم.

ووضعت هذه الجائزة سام منديس في صدارة المخرجين الأوفر حظًّا للفوز بجائزة الـ«أوسكار»، التي توزع في 9 فبراير المقبل، حسب «فرانس برس».

ويتمحور «1917» على سباق جنديين بريطانيين مع الزمن على الجبهة الفرنسية-الألمانية، خلال الحرب العالمية الأولى. وسبق لمنديس أن فاز بجائزة أفضل فيلم درامي في حفلة «غولدن غلوب» وهو مرشح في عشر فئات في الـ«أوسكار».

وسبق لسام منديس أن فاز بجائزة نقابة المخرجين الأميركيين، قبل أكثر من 20 عامًا عن فيلم «أميريكان بيوتي»، وأهدى هذه المرة الجائزة إلى جده، الذي استوحى من حياته قصة الفيلم.

وقال منديس: «لكل الذين يريدون دفن لسينما أقول: ليس بهذه السرعة»، مشيدًا بعمل المخرجين الآخرين المرشحين معه وهم مارتن سكورسيزي (ذي آيريشمان) وكوينتن تارانتينو (وانس أبون إيه تايم...إن هوليوود) وبونغ جو-هو (باراسايت) وتايكا وايتيتي (جوجو رابيت).