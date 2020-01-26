7 جوائز من غويا لـ«دولور إي غلوريا»

المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار مستلما جائزة غويا أفضل فيلم في 25 يناير 2020 في ملقة في جنو إسبانيا (أ ف ب)

أُعلن «دولور إي غلوريا» لبيدرو ألمودوفار أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو، في حفل غويا، أعرق المكافآت السينمائية الإسبانية، إلى جانب أربع جوائز أخرى.

وقال السينمائي الإسباني ألمودوفار (70 عاما) خلال حفلة توزيع الجوائز في ملقة في جنوب إسبانيا: «أسعدتمونا للغاية»، وفق «فرانس برس».

ونال أنطونيو بانديراس بطل الفيلم الذي يستند بجزء كبير منه على سيرة المخرج الذاتية، جائزة أفضل ممثل.

وقال بانديراس متوجها إلى ألمودوفار «تعلمت الكثير منك. لقد فهمتني أكثر من أي شخص آخر»، وشارك الممثل الإسباني في ثمانية من أفلام ألمودوفار.

وفيلم «دولور إي غلوريا» مستوحى من طفولة ألمودوفار وشبابه وهو مرشح لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي، في حفلة الأوسكار في 9 فبراير المقبل. أما بانديراس فمرشح لنيل أوسكار أفضل ممثل.

ونال الفيلم كذلك جائزة غويا أفضل ممثلة في دور ثانوية (خولييتا سيرانو) وأفضل مونتاج وأفضل موسيقى أصلية.