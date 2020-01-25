«اللوفر» يعرض عملا لكريسبن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 04:57 مساء
الفنان الفنزويلي المعاصر الياس كريسبن في متحف اللوفر في باريس في 24 يناير 2020 (أ ف ب)

منذ الجمعة، يعرض عمل فني حركي للفنان الفنزويلي إلياس كريسبن، مؤلفًا من 128 أنبوبًا من الألومنيوم معلقة بأسلاك في ابتكار معاصر جديد، في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتماوج هذا العمل الذي أُطلق عليه اسم «أوند دو ميدي» على إيقاع موسيقي لمدة 30 دقيقة وكأنه في حركة راقصة دائمة استنادًا إلى برمجية معلوماتية. وقد نصب في أعلى درج «دو ميدي»، حيث يتسلل النور ويضيء الأنابيب باللونين الأزرق والأسود، وفق «فرانس برس».

وُلد كريسبن في فنزويلا في العام 1965، وهو متخصص في الهندسة المعلوماتية، وشارك في معرض «أرتيست إيه روبو» في العام 2018 في باريس.

ورحبت مديرة البرمجة الثقافية، دومينيك دو فون ريلو، بوصول «أول عمل فني حركي إلى المكان الأكثر وقارًا في المتحف، الذي صممه مهندسو نابليون على الطراز النيوكلاسيكي».

ومن المتوقع إقامة نحو 30 حدثًا حتى فبراير؛ احتفالًا بالذكرى الثلاثين لتدشين هرم متحف اللوفر في العام 1989.

وتهدف سياسة المتحف إلى وضع تحفة ثمينة من الفن القديم والحديث، في مقابل عمل معاصر. واستقطبت في هذا الإطار عديد الوجوه البارزة في الفن المعاصر مثل إلياس كريسبن، وأنسليم كيفر في العام 2007 وفرنسوا موريليه في العام 2010، وساي تومبلي في العام 2010.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
في العدد 218 من جريدة «الوسط»: مصير «المرتزقة» وأوجاع النازحين من «أبوسليم» إلى ...
ليبيا
«المركزي» بالبيضاء يرد على تصريحات المشري بشأن الدين العام
ليبيا
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثروة مليارديرات العالم تفوق ما يملكه 60% من الشعوب