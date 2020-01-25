«حورية» في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | السبت 25 يناير 2020, 03:09 مساء

تفتتح مساء الأحد، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تستضيفه المدينة الساحلية المصرية، بعرض الفيلم التونسى «حورية» للمخرج اسامة عزي.

الفيلم من بطولة الممثلة القديرة فاطمة بن سعيدان، وتدور أحداثه حول «حورية» التى تتمرد على شرطة القرية في سبيل إحياء رابط الحب الذي كان يجمعها بزوجها.

ويتضمن حفل الافتتاح تقديم لجان التحكيم للمسابقة الرسمية ومسابقة الطلبة، بالإضافة للجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين، وتتكون من النقاد مروة أبو عيش ورانيا يوسف وأمينة عادل.

واستقبلت وزيرة الثقافة فى وقت سابق وفد من إدارة المهرجان، وثمنت جهوده فى دعم الإبداع ونشر الثقافة السينمائية، كما أشاد محافظ الإسكندرية بجهود الشباب فى خلق تواصل فعال بين صناع الأفلام فى شتى أنحاء الوطن العربى على أرض عروس المتوسط، وتوصل المهرجان إلى صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول مرة هذا العام، بعد ما لمس المسؤولون فيها تأثير الفعاليات في محيط المجتمع الثقافى، ودور المهرجان فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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