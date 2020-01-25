«كورونا» وراء إلغاء عروض فرقة شهيرة في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 10:16 صباحا
لقطة من عرض «سيرك دو سوليي» في مدينة غوادالاخارا المكسيكية في 30 أغسطس 2018 (أ ف ب)

ألغت فرقة «سيرك دو سوليي» عروضها المقبلة في مدينة هانغتشو الصينية، بسبب الوباء المتصل بفيروس كورونا، الذي بدأ يتفشى في العالم.

وأوضحت الفرقة الكندية الشهيرة في بيان أن «السلطات الصينية طلبت الوقف الموقت لكل الأنشطة الداخلية التي تجمع مئة شخص أو أكثر بهدف احتواء وباء فيروس كورونا»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وأضافت: «حفاظا على سلامة المشاهدين والموظفين، تلغي فرقة سيرك دو سوليي تاليا وحتى إشعار آخر كل حفلات عرضها عالم مذهل» في هانغتشو.

وتقع هذه المدينة في مقاطعة جيجيانغ على بعد نحو 700 كيلومتر إلى الشرق من ووهان حيث ظهر هذا الفيروس المنتمي إلى سلالة فيروسات «سارس» الشهر الماضي.

وأعلنت الصين، الجمعة، أن هذا الوباء أدى إلى وفاة 25 شخصا مع تسجيل 830 حالة مؤكدة.

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