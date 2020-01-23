أعضاء «نتفليكس» في مصر يمكنهم الدفع بالجنيه المصري

صورة لشعار «نتفليكس» التقطت في باريس، 19 أبريل 2018 (أ ف ب)



أعلنت «نتفليكس» الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن توفير خاصية الدفع بالجنيه المصري لأعضائها في جمهورية مصر العربية.

وسيكون بإمكان الأعضاء الجدد والحاليين الدفع بالجنيه المصري ابتداءً من فترة الاشتراك أو تجديد الاشتراك.

ويمثل هذا التغيير في الدفع بالجنيه المصري أحدث جهود «نتفليكس» لإضفاء الطابع المحلي على عروضها في السوق المصرية، ويأتي قُبيل إطلاق عملين مصريين من إنتاجات «نتفليكس» الأصلية، وهما «ما وراء الطبيعة» و«أبلة فاهيتا»، والمقرر إطلاقهما على الشبكة عالميا في وقت لاحق من هذا العام.

وبهذه الخطوة، تنضم مصر إلى أسواق أخرى في المنطقة توفر لأعضائها إمكانية الدفع بالعملة المحلية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (الدرهم) والمملكة العربية السعودية (ريال سعودي).