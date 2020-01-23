محاكمة كوبا غودينغ جونيور بتهمة التحرش في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 10:42 صباحا
كوبا غودينغ جونيور لدى خروجه من المحكمة في مانهاتن، 15 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

تبدأ محاكمة الممثل الأميركي كوبا غودينغ جونيور المتهم بالتحرش الجنسي بثلاث نساء في 21 أبريل، وفق أمر قضائي صدر الأربعاء في مانهاتن.

ويتهم جونيور البالغ من العمر 52 عاما بملامسات غير مرغوب فيها في ثلاث حوادث منفصلة، وفق «فرانس برس».

ففي سبتمبر 2018، تلمّس امرأة بطريقة غير مرغوب فيها في مطعم إيطالي في مانهاتن.

وفي الشهر التالي، لمس مؤخرة امرأة أخرى في نادٍ ليلي، ثم في يونيو 2019، قام بملامسة صدر امرأة ثالثة في حانة فندق بنيويورك.

ودفع هذا الممثل الحائز جائزة أوسكار كأفضل ممثل بدور ثانوي سنة 1997 عن أدائه في فيلم «جيري ماغواير» ببراءته من التهم الست الموجهة إليه ومن بينها ثلاث تهم رئيسية تعرضه كل منها للسجن سنة واحدة.

والأربعاء، سمح القاضي كورتيس فاربر من المحكمة العليا لولاية نيويورك للادعاء باستدعاء امرأتين أخريين لتكونا شاهدتين في المحاكمة.

وهما تزعمان أنهما كانتا ضحيتين لجونيور لكن الوقائع المتعلقة بهما لا تخضع لإجراءات جنائية.

من ناحية أخرى، حكم فاربر ضد السماح بشهادة 17 امرأة أخرى كان المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس يرغب أيضا في أن يدلين بشهاداتهن وذلك لتجنب «التحيز غير المبرر» ضد غودينغ.

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