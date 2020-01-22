إحالة سعد لمجرد إلى محكمة الجنايات في فرنسا بتهمة الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 03:03 مساء
سعد لمجرد في مهرجان «قرطاج» التونسي، 31 يوليو 2016 (أ ف ب)

سيحاكم النجم المغربي سعد لمجرد أمام المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب على خلفية اتهامات وجهتها إليه شابة في نهاية 2016، بحسب ما خلصت محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء، مناقضة تاليًا قرار قاضي التحقيق إجراء محاكمة للمغني في محكمة الجنح.

ونقضت غرفة التحقيق الأمر القضائي الصادر في أبريل عن قاضٍ في باريس كان قد خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي، معيداً تصنيفها ضمن خانة «الاعتداء الجنسي» و«العنف مع أسباب مشددة للعقوبة»، وفق ما أفاد مصدر قضائي في تأكيد لمعلومة نشرتها جريدة «لوباريزيان» الفرنسية، وفقاً لـ«فرانس برس».

وأشار المصدر إلى وجود «تهم كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب»، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق المحكمة الجنائية.

وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أنها تعرضت للاعتداء الجنسي في سن العشرين من جانب المغني في غرفة الأخير في أحد الفنادق في أكتوبر 2016، قبل أيام من حفلة له في باريس، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.

وأُودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاقه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.

وردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أوضح محامي المغني، جان مارك فيديدا، أنه يحتفظ بحقه في الطعن أمام محكمة التمييز.

وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وُجهت إلى المغني البالغ 35 عاما ًتهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية - مغربية، تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب، على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015.

وانسحبت المدعية لاحقاً من القضية، وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.

كذلك وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في أغسطس 2018 إثر شكوى من شابة على خلفية حادثة مفترضة وقعت في مدينة سان تروبيه الساحلية جنوب شرق فرنسا.

وأُودع لمجرد السجن لشهرين ونصف الشهر قبل إطلاقه وإبقائه قيد المراقبة القضائية وإرغامه على الإقامة في باريس طوال مدة التحقيق.

سعد لمجرد مولود في أبريل 1985 في المغرب في كنف عائلة فنية، وبدأ نجمه يسطع في العام 2007 إثر مشاركته في برنامج المواهب «سوبر ستار» في لبنان.

وسجل أكبر نجاح له مع أغنية «معلم» التي أطلقها في 2015 وشوهدت مئات ملايين المرات عبر «يوتيوب».

ويبدو أن الشعبية الكاسحة لهذا الفنان في المغرب لم تتأثر بهذه التطورات، إذ أن الأغنيات الأخيرة التي أصدرها لمجرد نالت استحساناً كبيراً في وسائل الإعلام المغربية وواظبت القنوات الإذاعية على بث أعماله.

ولا يزال محبوه مقتنعين بأن سعد لمجرد ضحية لمؤامرة، كما أن ضحاياه المفترضات يسعين للإفادة من شهرته.

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