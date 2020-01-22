أوزي أوزبرن يعلن إصابته بمرض «باركنسون»

مغني الروك أوزي أوزبرن في صورة مؤرخة في بريطانيا، 23 نوفمبر 2004 (أ ف ب)

أعلن مغني فرقة الروك «بلاك ساباث» السابق أوزي أوزبرن الثلاثاء، أنه يعاني مرض «باركنسون».

وقال أوزبرن إن حالته شُخِّصت بعد تعرضه لسقطة في أوائل العام 2019 ما أجبره على الخضوع لجراحة في الرقبة، وهي عملية أدت أيضًا إلى إلحاق ضرر بالأعصاب، وفق «فرانس برس».

وأوضح المغني الأسطوري لبرنامج «غود مورنينغ أميريكا»، «شكَّل الأمر تحديًا كبيرًا بالنسبة إلينا كلنا»، مضيفًا أنه أراد أن يبدد الشائعات التي تفيد بأنه على فراش الموت وتابع: «أنا بعيد عنه».

وقال: «أشعر بتحسن الآن بعدما عرفت بأنني مصاب بمرض باركنسون. آمل بأن يبقى المعجبون بجانبي لأنني في حاجة إليهم».

ولفت أوزبرن (71 عامًا) إلى أنه كان يتناول «مجموعة كبيرة من الأدوية» للتعافي، لكنه يتطلع إلى القيام بجولات غنائية مجددًا.

كما غرد المغني عبر حسابه في «تويتر» كلمات من إحدى أغنيات ألبومه المقبل.

وهو كان قد أجل كل حفلات جولته المقبلة في أبريل 2019. وأوضح في بيان وقتها أنه يتعافى من إصابته «بنوبة التهاب رئوي».