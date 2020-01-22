أوزي أوزبرن يعلن إصابته بمرض «باركنسون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 01:23 مساء
مغني الروك أوزي أوزبرن في صورة مؤرخة في بريطانيا، 23 نوفمبر 2004 (أ ف ب)

أعلن مغني فرقة الروك «بلاك ساباث» السابق أوزي أوزبرن الثلاثاء، أنه يعاني مرض «باركنسون».

وقال أوزبرن إن حالته شُخِّصت بعد تعرضه لسقطة في أوائل العام 2019 ما أجبره على الخضوع لجراحة في الرقبة، وهي عملية أدت أيضًا إلى إلحاق ضرر بالأعصاب، وفق «فرانس برس».

وأوضح المغني الأسطوري لبرنامج «غود مورنينغ أميريكا»، «شكَّل الأمر تحديًا كبيرًا بالنسبة إلينا كلنا»، مضيفًا أنه أراد أن يبدد الشائعات التي تفيد بأنه على فراش الموت وتابع: «أنا بعيد عنه».

وقال: «أشعر بتحسن الآن بعدما عرفت بأنني مصاب بمرض باركنسون. آمل بأن يبقى المعجبون بجانبي لأنني في حاجة إليهم».

ولفت أوزبرن (71 عامًا) إلى أنه كان يتناول «مجموعة كبيرة من الأدوية» للتعافي، لكنه يتطلع إلى القيام بجولات غنائية مجددًا.

كما غرد المغني عبر حسابه في «تويتر» كلمات من إحدى أغنيات ألبومه المقبل.

وهو كان قد أجل كل حفلات جولته المقبلة في أبريل 2019. وأوضح في بيان وقتها أنه يتعافى من إصابته «بنوبة التهاب رئوي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تصطدم بمصر في الطريق إلى كأس العالم 2022
رياضة محلية
آلية عزل الرئيس الأميركي بين محاكمتي ترامب وكلينتون
دولى
وزير خارجية تركيا يدعو حفتر إلى العودة للحل السياسي
ليبيا
جرائد فرنسية ترصد أبرز «ثغرات» تفاهمات برلين
ليبيا
34 ألفا و582 جريمة قتل في المكسيك خلال عام
دولى
تفاصيل جديدة عن خليفة أبوبكر البغدادي في قيادة «داعش»
عربى
مؤسسة النفط تعلن أنها ستضطر إلى «وقف إنتاج الخام بالكامل عند بلوغ القدرة ...
ليبيا
فرانس برس: مصير السلام في ليبيا لا يزال غامضاً بعد مؤتمر برلين
ليبيا
مؤتمر برلين.. عودة إلى العملية السياسية أم عودة إلى مربع «الصخيرات»
ليبيا
سلامة: مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين «بأسرع وقت» أهم أهداف اللجنة العسكرية
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقمة برلين بشأن ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ليلة «مضطربة» قد تفتح بابا للزهايمر