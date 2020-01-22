تقديم موعد إطلاق «ديزني +» في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 12:24 مساء
أعلنت «ديزني +» تقديم موعد إطلاق الخدمة في بلدان أوروبية عدة إلى 24 مارس (أ ف ب)

أعلنت «ديزني +»، منصة الفيديو الإلكترونية التابعة لمجموعة «وولت ديزني»، الثلاثاء، تقديم موعد إطلاق الخدمة في بلدان أوروبية عدة إلى 24 مارس.

وذكرت المجموعة في بيان أنه «اعتبارا من 24 مارس، ستكون خدمة البث التدفقي متوافرة في بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا والنمسا»، وفق «فرانس برس».

وأشارت المجموعة الأميركية إلى أن الخدمة ستطلق في بلدان أوروبية أخرى خلال الصيف المقبل، بينها بلجيكا والبلدان الإسكندنافية والبرتغال.

وحققت «ديزني +» نجاحا كبيرا فور إطلاقها منتصف نوفمبر الفائت في الولايات المتحدة وكندا وهولندا، إذ استقطبت عشرة ملايين مشترك في 24 ساعة. وجرى توسيع نطاق الخدمة سريعا إلى نيوزيلندا وأستراليا وبورتوريكو. وباتت تضم عشرات ملايين المشتركين، حسب تقديرات لمحللين نشرت خلال الأسابيع الأخيرة في الولايات المتحدة.

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