بالصور: محمد إمام وأمينة خليل في العرض الخاص لفيلم «لص بغداد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 11:30 صباحا
من كواليس العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» (تصوير: مصطفى مرتضى)

شهد العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» حضورًا جماهيريًّا كبيرًا بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

وحضر من أبطال الفيلم محمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن «توتا» وفتحي عبدالوهاب، وحضر لتهنئة أبطال العمل علي ربيع والمخرج محمود كامل وأوس أوس وهادي الباجوري ومحمد أنور، والناقد أحمد شوقي وهنا شيحة وسوزان نجم الدين وعصام إمام.

فيلم «لص بغداد» بطولة محمد إمام وفتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن وصلاح عبدالله وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار من الأكشن يتخلله عديد المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» (تصوير: مصطفى مرتضى)
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