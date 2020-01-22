باميلا أندرسون تتزوج للمرة الخامسة

باميلا أندرسون في باريس، 24 يناير 2019 (أ ف ب)

تزوّجت الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية الكندية باميلا أندرسون للمرة الخامسة، خلال احتفال خاص أقيم الإثنين في ماليبو.

وتزوّجت أندرسون المنتج الهوليوودي جون بيترز (74 عاما)، الذي كان مصفف شعر، والذي أقامت معه علاقة قبل عقود، وفق «فرانس برس».

وقال بيترز لمجلة «هوليوود ريبورتر» المتخصصة: «هناك نساء جميلات في كل مكان. كان لدي خيارات، لكن لمدة 35 عاما، كنت أريد باميلا فقط».

وتزوجت باميلا أندرسون (52 عاما) تومي لي وكيد روك وكانت أخيرا في علاقة مع لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي، لكنهما انفصلا الصيف الماضي.

وعاش جون بيترز لفترة طويلة مع باربرا سترايسند التي كان لها دور أساسي في دخوله عالم هوليوود.

والتقى بيترز باميلا أندرسون للمرة الأولى في فيلا «بلاي بوي» التابعة لهيو هيفنر في الثمانينات.

ورغم أنها نشطة على وسائل الاجتماعي، لم تذكر أندرسون هذا الخبر على منصاتها، لكنها نشرت مجموعة من الصور الملتقطة بالأسود والأبيض على «إنستغرام» مع تعليقات رومانسية.