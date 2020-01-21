معلمة تقود مبادرة لإنشاء مكتبة مدرسية متكاملة

مكتبة مدرسة سناء محيدلي للبنات بمدينة بني وليد (بوابة الوسط)

افتتحت بمدرسة سناء محيدلي للبنات بمدينة بني وليد مكتبة متكاملة في مختلف المجالات العلمية والدينية والثقافية، والتي تضم عددا كبيرا من العناوين بمجهودات إدارة ومعلمات المدرسة.

وقال مدير المدرسة الصديق التومي لـ«بوابة الوسط» إن المكتبة تعتبر الأولى من نوعها في مدارس التعليم ببني وليد، وتضم كتبا وموسوعات علمية في عدة مجالات.

وأضاف التومي أن فكرة المكتبة تعود للمعلمة وردة البنداق إحدى مدرسات المدرسة، التي جهزت إحدى القاعات الدراسية وبدأت بتجميع الكتب والعناوين بالتبرع وبدأت المكتبة تكبر شيئا فشيئا، حتى أصبحت مرجعا كبيرا لمعلمات وطلبة المدرسة.

وذكر أن المكتبة تحتاج إلى بعض التجهيزات مثل أجهزة العرض المرئي، إضافة إلى عدد من الكتب الاجتماعية والأدبية المنوعة، التي يبحث عنها الطلبة بالمدرسة.

ويهدف القائمون على المكتبة من إنشائها إلى نشر المعرفة والثقافة بين كل الطالبات والمعلمين الباحثين بجميع المراحل التعليمية.

مكتبة مدرسة سناء محيدلي للبنات بمدينة بني وليد (بوابة الوسط)

مكتبة مدرسة سناء محيدلي للبنات بمدينة بني وليد (بوابة الوسط)