بعد عقود من الشك.. لوحة فان جوخ أصلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 11:26 صباحا
بعد عقود من الشك.. لوحة فان جوخ أصلية (أرشيفية:انترنت)

توصل باحثون، عكفوا ست سنوات على دراسة لوحة نادرة رسمها الفنان فنسنت فان جوخ لنفسه، إلى أنها أصلية بريشة الرسام الهولندي بعد أن ثارت شكوك أنها مزيفة لعقود.

وقال متحف فان جوخ في أمستردام، الإثنين، إن تلك اللوحة هي على الأرجح العمل الفني الوحيد الذي عُرف أن فان جوخ رسمه خلال معاناته من نوبة ذهان في صيف العام 1889 دخل خلالها المستشفى في مدينة سان ريمي الفرنسية، وفقا لوكالة «رويترز».

وعانى فان جوخ من المرض العقلي والنفسي خلال حياته، وتوفي منتحرا بالرصاص وعمره 37 عاما في 1890، واشترى متحف النرويج الوطني اللوحة في العام 1910 مقابل عشرة آلاف فرنك فرنسي، أي ما يفوق قليلا مئة ألف يورو اليوم، بناء على حسابات تقديرية.

وأصبحت مسألة أصلية اللوحة محل نقاش بين الخبراء بعد مقال في دورية دولية معنية بالفن في 1970 قال إن مجموعة الألوان والأدوات المستخدمة مثل سكين الرسم تختلف عن لوحات أخرى رسمها لنفسه، وقال لوي فان تيلبورخ وهو باحث كبير في متحف فان جوخ إن فحصا تفصيليا للعمل الفني أثبت أن المشككين في أصليته كانوا على خطأ، وقال للصحفيين خلال عرض للعمل الفني قبل إتاحته للجمهور العام: «إذا فحصت اللوحة بالكامل سترى أن هناك أوجه تشابه بينها وبين أعمال فان جوخ الأخرى».

وأضاف فان تيلبورخ أن الاختلافات التي أثارت الشك منذ البداية كانت في الحقيقة مقصودة، إذ سعى بها فان جوخ لتصوير حالته العقلية المتدهورة باستخدام ألوان ودرجات داكنة أكثر ومعكرة بدلا من درجات الأزرق والأخضر المليء بالحياة، التي كان يستخدمها في أعماله الأخرى.

وقال: «نرى مريضا مرتعبا، شخصا ينظر لنفسه في المرآة ويرى شخصا تغير للأبد»، مشيرا إلى أن اللطخات الضبابية التي وضعها بطلاء إضافي كانت محاولة منه «لجعل اللوحة تبدو أقل حيوية»، كما كشفت تحاليل فنية جديدة عن أن اللوحة تحتوي على ذات الأصباغ التي ظهرت في لوحات أخرى للرسام، كما وافق لوح الرسم ذاته أعمالا أخرى له.

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