«باراسايت» يفوز بأهم جائزة لنقابة الممثلين

طاقم فيلم باراسايت مع المخرج بونغ جون-هو مع جوائز (ساغ) في لوس انجليس (أ ف ب)

فاز فيلم «باراسايت» بأهم مكافأة ضمن جوائز نقابة الممثلين الأميركيين «ساغ» في سابقة تضع هذا العمل الكوري الجنوبي في موقع جيد في سباق الـ«أوسكار».

وسبق لفيلم «باراسايت» أن فاز بالـ«سعفة الذهبية" لمهرجان «كان» العام الماضي، ونال جائزة «أفضل طاقم تمثيلي» وهي الأهم من بين مكافآت «ساغ» التي تشكل نتائجها مؤشرًا جيدًا للأوسكار، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال أحد ممثلي الفيلم لين سن-كيون مازحًا: «أشعر ببعض الازعاج مع الانطباع بأننا بتنا متطفلين على هوليوود»، وقال مخرج الفيلم بونغ جون-هو إن حظوظ الفيلم بالنجاح في حفلة الـ«أوسكار» ارتفعت.

والفيلم دراما عائلية مع نفحة تشويق وبعد اجتماعي، ويروي كيف أن عائلة من دون عمل تفرض نفسها على يوميات أسرة غنية، ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث الخارجة عن السيطرة، وعرف «باراسايت» نجاحًا عالميًّا مع بدء عرضه، من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة مرورًا بأوروبا.

وفاز قبل عشرة أيام بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية خلال حفلة جوائز «غولدن غلوب» التي توزعها جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود، وقال الممثل سونغ كانغ-هو الذي يؤدي دور الأب في العائلة، «مع أن عنوان الفيلم هو باراسايت أو المتطفلون أظن أن الفيلم يتناول التعايش وكيف يمكننا أن نعيش معًا».

ويعتبر الفيلم الأوفر حظًّا للفوز بجائزة «أوسكار» أفضل فيلم أجنبي، لكنه مرشح أيضًا في فئة أفضل فيلم، وفي الفئات الأخرى لجوائز «ساغ»، فاز يواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في «جوكر» فيما اُختيرت رينيه زيلويغر أفضل ممثلة عن تأدية دور جودي غارلاند في فيلم «جودي».

ونال براد بيت الأوفر حظا للفوز بالأوسكار، جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن فيلم «وانس ابون إيه تايم إن هوليوود» من إخراج كوينتن تارانتينو، وحازت لورا ديرن جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها في «مارديج ستوري».

وتسلم روبرت دي نيرو بطل فيلم «ذي آيرشمان» من إخراج مارتن سكورسيزي جائزة عن مجمل مسيرته الفنية، وعلى صعيد التلفزيون، نالت خدمة البث التدفقي الجديدة «آبل تي في» أول جائزة لها بفوز جنيفر أنيستون بجائزة أفضل ممثلة درامية في مسلسل «ذي مورنينغ شو» حول برنامج تلفزيوني يهزه الجدل الذي أثارته حركة «مي تو».

ونالت فيبي والر-بريدج مؤلفة مسلسل «فليباغ» وبطلته جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي، وحاز بيتر دينكلدغ جائزة أفضل ممثل عن دوره في المسلسل الشهير «غايم أوف ثرونز»، وحصد مسلسل «ذي كراون» الأحد جائزة «أفضل طاقم تمثيلي».

وجوائز نقابة «ساغ» أقل شهرة من جوائز «غولدن غلوب» إلا أنها تعتبر مؤشرًا أفضل لجوائز الـ«أوسكار» لأن 1200 من أعضائها يصوتون ضمن الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها (ستة آلاف مصوت) المانحة لهذه الجائزة.