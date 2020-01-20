«ذي سمسنز» يخسر ممثل شخصية «آبو» بسبب اتهامات بالعنصرية

شخصية آبو الهندية من مسلسل "ذي سمسنز" التلفزيوني الشهير (أ ف ب)

أعلن الممثل الأميركي هانك أزاريا أنه سيتوقف عن إعارة صوته لشخصية آبو ناهاسابيمابتيلون، صاحب متجر البقالة الهندي في مسلسل «ذي سمسنز» بعد اتهامات كثيرة بالعنصرية طالت القيمين عليه.

على مدى سنوات منذ بدء إنتاج هذا المسلسل، واظب أزاريا، وهو ممثل أبيض، على وضع صوته على شخصية «آبو» بلهجة هندية كاريكاتورية، وفقا لوكالة فرانس برس.

واستمرّ المسلسل بتحقيق النجاح العالمي لكن في نوفمبر 2017، أصدر الممثل من أصول هندية هاري كوندابولو وثائقياً بعنوان «ذي بروبلم وذ آبو»، وندّد فيه بالصور النمطية المرتبطة بالشخصية، ولا سيّما لهجته الواضحة.

وفي حينها، رفض مؤلف مسلسل «ذي سمسنز» مات غرونينغ، الظهور في الفيلم الوثائقي للإجابة عن الأسئلة حول هذا الموضوع، وفي هذا السياق، قال هانك أزاريا لموقع «سلاشفيلم» المتخصص «ما سيفعلونه بهذه الشخصية هو شأنهم، لم يتخذوا قرارا نهائيا بعد، كل ما اتفقنا عليه هو عدم وضع صوتي على الشخصية».