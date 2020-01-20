وفاة الفنان الشاب حامد يونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 01:13 مساء
وفاة الفنان الشاب حامد يونس (فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، الأحد، وفاة الفنان الليبي حامد يونس.

وجاء في بيان الهيئة «توفي الفنان الشاب حامد يونس الأحد، وكان الفنان الكفيف قد بترت رجله في فترة سابقة، ثم حدثت له عدة مضاعفات منها قصور في عمل الكليتين، أدخل إثرها عدة مستشفيات في ليبيا ومصر وتونس، ويشتهر الفنان الراحل بصوته الجميل، وقدرته على تقليد الأصوات».

وكان الفنان الراحل وهو من سكان مدينة أجدابيا، يدون بشكل مستمر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رحلته العلاجية وكتب في إحدى هذه التدوينات: «الفنان الراحل صالح الأبيض كان يعاني من فشل كلوي ولم تتكفل الدولة بعلاجه لكنها دفعت تكاليف دفنه.. فهل إنا سأواجه نفس المصير؟!».

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