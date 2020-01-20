«باد بويز» في صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

ويل سميث ومارتن لورنس في العرض الأول في هوليوود لفيلم "باد بويز فور لايف" (أ ف ب)

حقق الجزء الجديد من فيلم «باد بويز» بعد 17 عامًا على آخر جزء، نتائج جيدة بتصدره شباك التذاكر مع بدء عرضه في صالات أميركا الشمالية حاصدًا 59.2 مليون دولار، على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وفيلم «باد بويز فور لايف» من إنتاج «سوني» وبطولة ويل سيمث ومارتن لورنس في دور تحرييْن يجتمعان بعد انفصال دام سنوات للاقتصاص من كارتل مخدرات في ميامي، وعرض «باد بويز 2» في العام 2003، وأتى بعد ثماني سنوات على الفيلم الأول «باد بويز»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتصل إيرادات الفيلم في أميركا الشمالية إلى 68.1 مليون دولار مع احتساب يوم الإثنين، وهو يوم عطلة رسمية، وقالت مجلة «فراييتي» إن الفيلم تجاوز التوقعات بمرتين تقريبًا.

وحل في المرتبة الثانية فيلم جديد أيضًا بعنوان «دوليتل» من بطولة روبرت داوني جونيور محققًا 22.5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد ويتوقع أن يحقق 30 مليونًا مع احتساب الإثنين، ويستند الفيلم إلى كتاب للأطفال محبوب حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، وتعرض الفيلم لانتقاد لاذع من النقاد.

وقد يكون وجود داوني جونيور وإعارة مجموعة من النجوم أصواتهم من أمثال إيما تومسون ورالف فاينز وأنطونيو بانديراس ورامي مالك وأوكتافيا سبنسر وماريون كوتيار، ساعد الفيلم في تحقيق إيرادات عالية.

وتراجع فيلم «1917» متصدر الترتيب الأسبوع الماضي إلى المرتبة الثالثة. ونال الفيلم استحسان النقاد وهو من إخراج سام منديس ويتناول الحرب العالمية الأولى، وحقق الفيلم 22.1 مليون دولار، ورغم عدم مشاركة نجوم كبار فيه، فاز الفيلم بجائزة «غولدن غلوب» أفضل فيلم درامي وجائزة جمعية المنتجين الأميركيين أيضًا ويعتبر من الأوفر حظًّا للفوز في جوائز الـ«أوسكار».

وتراجع «جومانجي: ذي نيكست ليفل» مرتبة واحدة ليحل في المركز الرابع محققًا 9.6 مليون دولار وهو من بطولة دواين «ذي روك» جونسون وكيفن هارت، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب «ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر» الذي حقق 8,4 مليون دولار، وحصد الفيلم أكثر من مليار دولار من العائدات العالمية.

في ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 - «جاست ميرسي» مع 6 ملايين دولار.

7 - «ليتل ويمن» مع 5.9 مليون دولار.

8 - «نايفز آوت» مع 4.3 مليون دولار.

9 - «لايك إيه بوس» مع 3.8 مليون دولار.

10 - «فروزن 2» مع 3.7 مليون دولار.