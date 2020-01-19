دورة تدريبية حول «جوجل درايف» بالتعاون بين مكتب إعلام بنغازي ومنظمة ميزان للتنمية

دورة تدريبية حول «جوجل درايف» في بنغازي. (أرشيفية : الإنترنت)

اختتمت يوم الأربعاء الماضي دورة تدريبية حملت عنوان «جوجل درايف»، بالتعاون بين قسم التدريب والتطوير بمكتب الإعلام والثقافة في بنغازي ومنظمة ميزان للتنمية.

وقالت رئيس قسم التدريب ابتسام الشيخي إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة تم تنظيمها في مقر المنظمة في برج السلام بوسط البلاد، وقدمها يامن زقزقو رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وأضافت الشيخي أن الدورة استهدفت موظفي مكتب الإعلام والثقافة ومدتها أربعة أيام، وتحدثت عن تطبيق برنامج جوجل في الأعمال العامة.

وقال رئيس مجلس إدارة منظمة ميزان للتنمية أيمن زقزقو إن شركة جوجل المالكة لأكبر محرك بحث في العالم تعد من أضخم شركات تقنية المعلومات والتكنولوجيا عالميا، وهي مالكة نظام التشيل اندرويد الذي تعمل عليه أجهزة النقال.

وأضاف «أغلبنا يملك حساب بريد الكتروني على Gmail والذي يمكننا من استخدام برامج جوجل المكتبية والمنافسة لبرامج المايكروسوفت، ومن هنا كان أحد أهداف المنظمة، تطوير القطاع العام وبناء القدرات، حيث تم تدريب موظفي المكتب على إدارة المستندات بشكل حي ومباشر والعمل في نفس الوقت كفريق واحد، وتم التدريب على المشاركة والعرض وإضافة التعليقات والرد».

ولفت إلى أن اليوم الأول شهد التدريب على برنامج الـGmail وإدارة الرسائل بالبريد الالكتروني وكيفية عملها، وعلى برنامج المستندات وهو محرر النصوص والشبيه ببرنامج مايكروسوفت وورد.

فيما شمل اليوم الثاني العمل على البرنامج الخاص بتصميم النماذج وجمع البيانات حيث عمل المتدربون معا على تصميم نموذج لتقييم الدورة وقاموا بنشره على الشبكة العنكبوتية، ثم قاموا بتعبئته وعرض الإجابات الخاصة بالنموذج وتحليلها، ثم في اليوم الثاث تم التدريب على برنامج أوراق جوجل والخاص بجداول البيانات وتم العمل معا على تصميم جدول مصروفات عهدة خاص بالمكتب، وفي اليوم الأخير تم العمل على برنامج شرائح الجوجل والخاص بالعروض التقديمية.