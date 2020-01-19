فلوهايو وغيرل إن ريد يفوزان في مهرجان «يوروسونيك»

مغنية الهيب هوب الهولندية من أصل سوداني غيدا تغني خلال «يوروسونيك» بغرونينغن، 18 يناير 2020 (أ ف ب)

حلّت كلّ من مغنية الراب الإنجليزية - النيجيرية فلوهايو ومغنية البوب النرويجية غيرل إن ريد بين الفائزين الثمانية في جائزة «أم أم تي إيه» التي تُمنح للفنانين الناشئين في أوروبا في ختام مهرجان «يوروسونيك» في غرونينغن بهولندا.

وفاز أيضا كلّ من ميدوزا من إيطاليا، وآن ليون من السويد، وبونغو وهو مغن برتغالي من أصول أنغولية، وهارمد من المجر، و5 كاي إتش دي من النمسا، بالإضافة إلى ناز من هولندا التي حصلت أيضا على جائزة الجمهور، وفق «فرانس برس».

وحصل كلّ من الفائزين على شيكات بقيمة 10 آلاف يورو من خلال برنامج للإبداع تابع للاتحاد الأوروبي، وهي مخصّصة بشكل أساسي للتسويق والجولات الفنية. وحصلت ناز وهي مغنية بوب تبلغ 21 عاما، على شيك بقيمة 5 آلاف يورو إضافية بعد فوزها بجائزة الجمهور مع إمكانية الاستفادة من تصوير حلقة مباشرة في استوديوهات ديزر في باريس.