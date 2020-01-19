دايان أبي علام تواصل تصوير «عشيق أمي»

يعرض للفنانة اللبنانية دايان أبي علام حاليا مسلسل «موجة غضب» (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل الفنانة اللبنانية دايان أبي علام تصوير مشاهدها في مسلسل «عشيق أمي»، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

كما تستعد لخوض أولى تجاربها السينمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركة «العنود برودكشن» إلى جانب نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي.

وعن مسلسل «عشيق أمي» أشارت دايان إلى أنه عمل رائع يحمل أفكارا وأحداثا مميزة، مضيفة أن دورها يعتبر أكبر دور لها حتى الآن، وتلعب شخصية لا تشبه شخصيتها على الإطلاق، بل على عكسها تماما، مما تطلب منها بذل الكثير من الجهد لإخراجه بأفضل صورة ممكنة.

من جهة أخرى، أشارت دايان الحاصلة على تخصص شؤون دولية إلى أنها تجري حاليا ماجستير في الإعلام، مؤكدة أن طموحها الدائم أن تكون مقدمة برامج على إحدى وسائل الإعلام.

وفي سياق آخر، أكدت الفنانة اللبنانية أن الجمال والتمثيل يشتركان بعدة جوانب، موضحة: «أشعر بأن الجمال مرتبط بالتمثيل في بعض الجوانب، حيث يساعد على أدوار معينة تتطلب شكلا خارجيا، وأعتقد أن الأدوار التي تتطلب شكلا جميلا هي التي تشكل فرصة للممثلات الجميلات».

وأضافت: «عالم الجمال كمضمون أيضا يتطلب جرأة وشخصية وقدرة على الإجابة والمشي، والأمر موجود ضمن مسابقات ملكات الجمال، حيث يتوجب على المتسابقة أن تعبّر وتتحدث وهي مرتاحة دون تلبك، لذا، فالجمال والتمثيل يرتبطان بالجرأة والشكل الخارجي والقدرة على التعبير أمام الكاميرا».

دايان أبي علام حققت في العام 2015 لقب ملكة جمال صيف لبنان، وبناء عليه مثلت بلدها في سريلانكا، ضمن مسابقة ملكة جمال القارات، في العام 2016.

وشاركت دايان في رمضان الماضي من خلال مسلسل «الباشا»، كما يعرض لها حاليا «موجة غضب» على قناة «الجديد».