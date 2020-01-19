إمينيم يناهض الأسلحة في ألبومه الجديد

إمينيم خلال حفلة في الدنمارك، 4 يوليو 2018 (أ ف ب)

فاجأ إمينيم، مغني الراب العالمي، معجبيه بإصدار ألبومه الجديد خلال ليل الجمعة بعنوان «ميوزيك تو بي مرديرد باي»، والذي يهاجم فيه استعمال الأسلحة النارية، وإنما بكلمات مثيرة للجدل كالمعتاد.

في أغنية «داركنس»، يروي مغني الراب البالغ 47 عاما، قصة رجل وحيد يستعد لارتكاب مجزرة، وينهي الأغنية برسالة تدعو الجمهور للتصويت لصالح تشديد القوانين التي ترعى حمل الأسلحة النارية، وفق «فرانس برس».

ويعد هذا الألبوم الحادي عشر لمغنى الراب، الذي عرف نجاحا بارزا في النصف الأول من حياته المهنية حين أطلق مجموعة من الأغاني الناجحة عالميا.

طوال مسيرته، أثار إمينيم الجدل، ولا سيّما بعد أن صدم الأميركيين بشخصيته العنيفة والسادية في أغنية «سليم شايدي»، وأيضا في أغنية «أناكومودايتينغ» التي أشار فيها إلى التفجير الذي استهدف حفلة أدريانا غراندي في مانشستر في العام 2017 وأودى بحياة 22 شخصا.

في العام 2018، فاجأ إمينيم جمهوره بإصدار ألبوم «كاميكاز» من دون أي إعلان مسبق، وهو أسلوب بات معروفا في عالم الموسيقي. وتضمّن الألبوم أغنية يهاجم فيها مجموعات الضغط المؤيدة حيازة الأسلحة.

يشار إلى أن مجموعة من المغنين تشارك في العمل الجديد مثل نجمة البوب إد شيران، والمغنية سكايلار غراي، والمغنية كيو تيب من فرقة «إي ترايب كولد كيست».