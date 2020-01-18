منصور العلوي: الثقة بالنفس من أهم سمات المطرب الجيد

منصور العلوي (بوابة الوسط)

تميز الفنان الشاب منصور العلوي بالأغنية الليبية الشعبية، إضافة إلى إتقانه بعض اللهجات المتعددة، يطرب بصوته، دقيق في اختيار كلماته، قليل في إصداراته، تعامل مع عدد من الشعراء، من بينهم منير الشريف ومحمد بلقاسم وحميد الزنتاني وعمر صقر، التقيناه في «الوسط» للحديث عن طموحاته في الفترة المقبلة.

● من هو منصور العلوي؟

شاب يطمح نحو ترك بصمة في الأغنية الليبية والأغنية الشبابية، التي تتميز بكلمات وألحان جميلة تدخل مباشرة للأذن وتبقى راسخة في ذاكرة الجمهور.

● من أول جمهور لك؟

أصدقائي، حيث قمت بإحياء حفل منذ خمس سنوات في منزل صديقي محمود خنورة، وكانت من أجمل الذكريات التي رسخت في ذاكرتي.

● حدثنا عن مجمل أعمالك؟

من الصعب أن أحصي كل الأغاني، لكن أذكر منها «نوم الليالي، كل العاشقين، صبر أيوب، يا خاينة، انتي اللي قسيتي، خلاص انتهى» والكثير من الأعمال التي تغنيت بها.

● تربطك علاقة جيدة بالفنان الشعبي الكبير فوزي المزداوي.. حدثنا عن هذه العلاقة؟

علاقتي بالفنان فوزي المزداوي علاقة محبة وصداقة واحترام، فهو صديق مقرب لي، وبعد ذلك أصبح صديقا لوالدي، وتربطنا علاقة أخوة ومحبة جيدة.

● انطلاقتك كانت مع التراث فهل واصلت في هذا الدرب أم أن الواقع الفني فرض عليك تتبع مسار آخر؟

بداياتي كانت بالفعل من الشعبي وما زلت على هذا الدرب ولن يمنعني أي شيء، لكن لا يمنع حبي للأغنية الشعبية أن أغني أي لون آخر، لأن الفنان الحقيقي هو من يتغنى بجميع ألوان الفن ويتقنها كثيرا، ويتميز في كل لون أو نوع ويترك بصمة جميلة.

● ما الشروط التي ترى أنه من الضروري توافرها في المطرب الناجح؟

هناك الكثير من الشروط لكن في رأيي أول وأهم شرط هو الثقة بالنفس، كي تقدم الأفضل والأجمل للجمهور وتعتز بما تغني.

● كيف ترى الأغنية الشعبية هذه الأيام؟

الأغنية الشعبية اليوم مهمشة كثيرا.

● ما سبب تهميشها برأيك؟

سبب تهميشها هو أشباه الفنانين الذين كانوا سببا في هبوط الأغنية الشعبية، وذلك بسبب الكلام الهابط الذي يقدمونه مع احترامي الكامل لجميع الفنانين.

● من المطربون المفضلون لديك وتحرص على سماعهم باستمرار؟

السوري جورج وسوف والعراقي كاظم الساهر والمطربة التونسية الراحلة ذكرى محمد.

● هل أنت مع تجديد الموسيقى الليبية اليوم وكيف؟

نعم مع تجديد وارتقاء الأغنية الليبية للأفضل وعلى الصعيد العربي، حتى تأخذ مكانا في الوطن العربي مثل أي تراث عربي آخر.

● ما دور العائلة في تنمية موهبتك وهل ثمة من يشاركك من العائلة في الغناء أو العزف؟

دور عائلتي كان محفزا، وهم دائما ما يحبون سماعي، فهم أول من شجعني وهم بالنسبة إلي كل شيء.

● ما علاقاتك داخل الوسط الفني؟

علاقتي داخل الوسط الفني جيدة جدا بأغلب الفنانين، فهم أصدقائي وتربطني علاقات صداقة جيدة بالفنانين في ليبيا.

● هل تشعر بالرضى عما حققته حتى الآن؟

نعم، ولكن القادم أفضل، وأسعى إلى تحقيق المزيد.

● ما جديدك الفترة المقبلة؟

أستعد لتقديم عدد من الأغاني المنفردة، حيث أتعاون مع أخي الفنان والموزع المبدع منير الشريف، وأتمنى أن تنال هذه الأغاني إعجاب كل الجمهور.

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»