ستيفن سودربرغ يوقع عقدا جديدا مع «إتش بي أو»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 03:57 مساء
ستيفن سودربرغ خلال مهرجان «البندقية» السينمائي، 1 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أبرم المخرج الأميركي، ستيفن سودربرغ، عقدا يمتد على ثلاث سنوات لإنتاج مضامين لمحطة «إتش بي أو» ومنصتها الجديدة «إتش بي أو ماكس» التي ستطلق في الربيع.

وسودربرغ مخرج سينمائي معروف في الأساس، إلا أنه أنجز أعمالا تلفزيونية أيضا غالبيتها مع «إتش بي أو» و«سينماكس» (قناة تابعة للمجموعة نفسها)، وكان آخرها «ذي نيك» و«موزاييك»، وفق «فرانس برس».

وسبق له أن فاز بجائزة «إيمي» التلفزيونية الأميركية عن فيلم تلفزيوني بعنوان «بهايند ذي كانديلابرا» العام 2013 وهو من إنتاج «إتش بي أو» أيضًا.

وفي إطار الاتفاق الجديد، سيخرج الفيلم التلفزيوني «لت ذيم آل تاك» مع ميريل ستريب وكانديس برغن ودايان ويست، الذي سيعرض في 2020 عبر «إتش بي أو ماكس»، حسب ما جاء في بيان.

ولم تكشف مجموعة «وارنر ميديا» الشركة الأم لمحطة «إتش بي أو» في بيانها، عن المشاريع الأخرى في إطار هذا العقد.

ونال سوردبرغ السعفة الذهبية لمهرجان «كان» العام 1989 عن «سيكس لايز أند فيديوتايبس». وحاز جائزة أوسكار أفضل مخرج عن «ترافيك» العام 2001.

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