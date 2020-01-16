وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 02:08 مساء
توفيت الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما (أرشيفية: الإنترنت)

توفيت بعد ظهر الخميس، الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما.

وتشيع جنازة الفنانة الراحل بعد صلاة الجمعة، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، على أن تدفن بمقابر العائلة.

قدمت ماجدة للسينما عددا كبيرا من الأفلام التي تنوعت بين الاجتماعية والدينية والوطنية وتم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.

ولدت ماجدة واسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي في 6 مايو العام 1931، في محافظة طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا في اللغة الفرنسية. 

كان والدها من كبار موظفي وزارة المواصلات، كما كان أحمد الصباحي من أفراد أسرتها يشغل منصب مجلس شورى القوانين وكانت أسرتها تمتلك العديد من الأملاك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟