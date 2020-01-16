وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي

توفيت الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما (أرشيفية: الإنترنت)

توفيت بعد ظهر الخميس، الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما.

وتشيع جنازة الفنانة الراحل بعد صلاة الجمعة، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، على أن تدفن بمقابر العائلة.

قدمت ماجدة للسينما عددا كبيرا من الأفلام التي تنوعت بين الاجتماعية والدينية والوطنية وتم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.

ولدت ماجدة واسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي في 6 مايو العام 1931، في محافظة طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا في اللغة الفرنسية.

كان والدها من كبار موظفي وزارة المواصلات، كما كان أحمد الصباحي من أفراد أسرتها يشغل منصب مجلس شورى القوانين وكانت أسرتها تمتلك العديد من الأملاك.