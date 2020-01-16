رئيس مصلحة الآثار الليبية يزور مواقع أثرية بمدينة أوجلة

رئيس مصلحة الآثار يزور مجموعة من المواقع الأثرية بمدينة أوجلة (فيسبوك)

زار رئيس مصلحة الآثار أحمد حسين مع مجموعة من مديري الإدارات ورئيسي جهاز المدن والمباني التاريخية والشرطة السياحية وحماية الآثار ومدير مكتب آثار الواحات مجموعة من المواقع الأثرية بمدينة أوجلة.

وتضمنت الزيارة موقع الجامع العتيق، والمدينة القديمة، وضريح عبدالله بن أبي سرح، ومقبرة الدرب الكبير، وقلعة أوجلة القديمة، وفقا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

وتهدف الزيارة إلى متابعة الأعمال الجارية حسب خطة عمل المصلحة والإعداد لبرامج يتم تنفيذها لاحقا، منها انطلاق حملة التوعية بالواحات خلال الشهر المقبل.

رئيس مصلحة الآثار يزور مجموعة من المواقع الأثرية بمدينة أوجلة (فيسبوك)

رئيس مصلحة الآثار يزور مجموعة من المواقع الأثرية بمدينة أوجلة (فيسبوك)

رئيس مصلحة الآثار يزور مجموعة من المواقع الأثرية بمدينة أوجلة (فيسبوك)

رئيس مصلحة الآثار يزور مجموعة من المواقع الأثرية بمدينة أوجلة (فيسبوك)

رئيس مصلحة الآثار يزور مجموعة من المواقع الأثرية بمدينة أوجلة (فيسبوك)

رئيس مصلحة الآثار يزور مجموعة من المواقع الأثرية بمدينة أوجلة (فيسبوك)