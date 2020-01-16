قاعة مشاهير «الروك آند رول» تكرم الراحلة ويتني هيوستن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 12:16 مساء
قاعة مشاهير «الروك آند رول» تكرم الراحلة ويتني هيوستن (أرشيفية:انترنت)

أعلنت قاعة مشاهير الروك آند رول بكليفلاند بولاية أوهايو الأميركية، الأربعاء، أنها ستكرم نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن ضمن ست من الفرق الغنائية والفنانين هذا العام.

ويمثل هؤلاء الفنانون، الذين لا يزالون على قيد الحياة أو فارقوها، نطاقا واسعا من أنواع الموسيقى، ومنها البوب والراب والموسيقى الإلكترونية، وفقا لوكالة «رويترز».

ومن ضمن المكرمين في قاعة مشاهير الروك في دورتها السنوية الخامسة والثلاثين فريقا «دوبي براذرز» و«تي. ريكس»، اللذان ذاع صيتهما في السبعينات، إلى جانب فريق «ديبيش مود» لموسيقى الروك الإلكترونية الذي تأسس في الثمانينات، ومغني موسيقى الهيب هوب نوتوريوس بي.آي.جي الذي لقي حتفه في إطلاق نار في لوس أنجليس العام 1997، وكذلك فريق موسيقى الروك «ناين إنش نيلز».

واختير المكرمون الستة في العام 2020 من بين 16 فريقا وموسيقيا رشحتهم لجنة في أكتوبر، وقالت قاعة مشاهير الروك آند رول إن ما يربو على ألف من الفنانين والمؤرخين والعاملين في صناعة الموسيقى أدلوا بأصواتهم لاختيار الفائزين.

وأربعة من المكرمين هذا العام دخلوا قائمة الترشيح للمرة الأولى، وهم هيوستن ودوبي براذرز ونوتوريوس بي.آي.جي وتي. ريكس، وستقيم القاعة الحفل الرسمي في الثاني من مايو المقبل وسينقله التلفزيون على الهواء مباشرة.

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