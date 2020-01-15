فرقة «بي تي أس» تكشف عن مشروع للفن المعاصر في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 03:06 مساء
فرقة «بي تي أس» الكورية الجنوبية تظهر عبر الشاشة خلال إطلاق حدث فني في لندن، 14 يناير 2020 (أ ف ب)

شارك نجوم فرقة البوب الكورية الجنوبية «بي تي أس»، الثلاثاء، عبر الشاشة في لندن في حفل إطلاق مشروع دولي للفن المعاصر، محاولين تسخير شعبيتهم الكبيرة لدعم أعمال فنية مستوحاة من رسالتهم الداعمة التعددية.

وتعاون أعضاء الفرقة مع فنانين من العالم أجمع بينهم الأرجنتيني توماس ساراسينو والبريطاني أنتوني غورملي لإقامة سلسلة معارض في سول ولندن وبرلين وبوينوس آيرس ونيويورك، وفق «فرانس برس».

واستند هذا المشروع المسمى «كونكت، بي تي أس» إلى التزام الفرقة في سبيل «التعددية والحب والاهتمام بالمهمشين».

وفي سائر هذه المعارض، سيقدم أفراد هذه الفرقة الشبابية الأعمال الفنية في تسجيلات مصورة.

وقال عضو الفرقة أر أم واسمه الحقيقي كيم نامجون خلال إطلاق المشروع في دار «سيربنتاين» للمعارض في لندن «نحن متحمسون للغاية وسعداء بالمشاركة في المشروع».

أما زميله سوغا فقال «لطالما استلهمنا من قدرة الموسيقى على التواصل العابر الحدود وهو أمر لا يختلف كثيرا عما يفعله الفن».

وشكّل نجاح فرقة «بي تي أس» ظاهرة عالمية. فهي أول فرقة بوب كورية جنوبية تتصدر المبيعات في الولايات المتحدة وبريطانيا، كما أحيت سلسلة حفلات نفدت بطاقاتها بالكامل في لوس أنجليس وشيكاغو ولندن وباريس.

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