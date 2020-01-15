راندا البحيري وإيمي أكمل في حملة خيرية بدمياط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 02:40 مساء
راندا البحيري أثناء مشاركتها في الحملة الخيرية بدمياط (خاص لـ بوابة الوسط)

شاركت الفنانة المصرية راندا البحيري في حملة خيرية مع سيدة الأعمال إيمي أكمل البدراني في دمياط (شمال القاهرة)؛ التي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمتوسطة في شراء الملابس بأسعار منخفضة جدا تناسب هذه الطبقات، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية من فوق كاهلهم.

المشروع أطلق عليه «الكشك» ويحتوي ملابس بأجود الأقمشة، كما أن الحملة ليست ربحية على الإطلاق، وتتضمن الأسر الفقيرة والمتوسطة وحتى اجتذبت بعض الأغنياء، كما تنوي مؤسسة الحملة، إيمي أكمل، فتح سوق جديدة في كل محافظة مصرية للهروب من الضغط الاقتصادي الذي تتعرض له الأسر المصرية في شراء ملابس باهظة الثمن، فهذه السوق تدفع كل أسرة مصرية لشراء اللازم والملابس بأقل الأسعار لتناسب الأسر البسيطة.

الحملة كانت قد بدأتها سيدة الأعمال الشابة، إيمي أكمل، بمبلغ بسيط قيمته 500 جنيه فقط، إلى أن نمت وأصبحت مشروعا متكاملا تتمنى استمراره لدعم كل الأسر المصرية.

راندا البحيري أثناء مشاركتها في الحملة الخيرية بدمياط (خاص لـ بوابة الوسط)
راندا البحيري أثناء مشاركتها في الحملة الخيرية بدمياط (خاص لـ بوابة الوسط)
راندا البحيري أثناء مشاركتها في الحملة الخيرية بدمياط (خاص لـ بوابة الوسط)
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