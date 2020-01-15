تاناروت يعرض فيلم «سيلفيا» في بنغازي

تاناروت يعرض فيلم «سيلفيا» في بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما والسيرة الذاتية «Sylvia» أو «سيلفيا»، من إنتاج العام 2003، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من بطولة جوينيث بارترو، ودانيال كريغ ومن إخراج الكاتبة والمخرجة النيوزلاندية كريستن جيفز، وسيناريو الكاتب جون برونلو، ومدة الفيلم 110 دقائق.

يروي الفيلم قصة حياة الشاعرة والكاتبة الأميركية سيلفيا بلاث، التي تعد أحد أعظم شعراء القرن العشرين في أميركا وأيقونة للحركات النسوية، وعرفت سيلفيا بقصة حبها لزوجها الشاعر البريطاني الشهير تيد هيوز، التي تتضمن التضحيات والخيانة ومحاولاته قمع موهبتها، وإقدام سيلفيا على الانتحار في العام 1963