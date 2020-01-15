ترشيح نيس الفرنسية لقائمة الـ«يونيسكو» للتراث

ترشيح نيس الفرنسية لقائمة الـ«يونيسكو» للتراث (أ ف ب)

رشحت مدينة نيس السياحية الفرنسية، عاصمة منطقة كوت دازور الساحلية على المتوسط، للانضمام لقائمة الـ«يونيسكو» للتراث العالمي في 2021، على ما أعلنت الحكومة الفرنسية.

وقال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي جان إيف لو دريان، ووزير الثقافة فرانك ريستر، في بيان إنهما قررا دعم ترشيح «نيس عاصمة السياحة في الريفييرا» الفرنسية، الذي ستبدأ لجنة التراث العالمي في الـ«يونيسكو» درسه في يوليو 2021، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب الرجلان في بيان: «نيس شهدت ظهور نوع جديد من التنمية الحضرية في نهاية القرن الثامن عشر موجه إلى السياحة الشتوية، ثم في مرحلة لاحقة اتجهت نحو السياحة الصيفية. بموقعها الاستثنائي بين البحر والجبل، تشكلت مدينة جديدة ومنفتحة على العالم».

وأشار بيان الوزيرين الفرنسيين إلى أن نيس «تشكل نموذجًا مرجعيًّا لمدن الريفييرا»، ومنذ القرن الثامن عشر، استقطبت نيس أول قاطنيها الشتويين من أبناء العائلات الأرستقراطية الإنجليزية، وتلاهم الروس في القرن التاسع عشر.

ولفت وزير الثقافة الفرنسي إلى أن هذا الترشيح يرمي إلى انتزاع اعتراف «بالقيمة التراثية لنوع غير مسبوق من التنمية الحضرية المنفتحة على العالم، والموجهة نحو الترفيه، ما حصل في نيس اعتبارًا من نهاية القرن الثامن عشر هو اختراع جزء مهم من الحداثة».