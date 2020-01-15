9 أفلام تنافس على جوائز مهرجان «جمعية الفيلم» الـ46

الأفلام المتنافسة على جوائز مهرجان «جمعية الفيلم» (خاص لـ بوابة الوسط)

يتنافس عدد من نجوم الفن على جوائز مهرجان «جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية» من خلال الأفلام التي يشاركون في بطولتها، حيث تتنافس 9 أفلام روائية طويلة ضمن فعاليات دورته الـ46.

وأعلنت إدارة مهرجان «جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية» برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع في دورته الـ46، والتي ستقام في الفترة من 25 يناير وحتى الأول من فبراير عن الأفلام الثمانية التي سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي «الضيف» للمخرج هادي الباجوري، و«نادي الرجال السري» للمخرج خالد الحلفاوي، و«الممر» للمخرج شريف عرفة، و«الفيل الأزرق 2» لمروان حامد، و«الكنز 2» للمخرج شريف عرفة، و«ولاد رزق 2» للمخرج طارق العريان، و«خيال مآتة» للمخرج خالد مرعي، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت.

وقال عبدالسميع: «المهرجان دائما يرفع شعار نحو سينما مصرية، ومن خلال استفتاء بين أعضاء الجمعية والنقاد وعدد من المتخصصين، تم اختيار 8 أفلام تتنافس عناصرها على جوائز المهرجان من بين 33 فيلمًا عرضت تجاريا خلال العام 2019، كما سيعرض فيلم (122) على لجنة التحكيم فقط للتحكيم في فرع الإخراج عمل أول مرة، حيث ستتم إقامة عروض لهذه الأفلام في الفترة من 25 يناير وحتى الأول من فبراير بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، ليتم بعدها من خلال لجنة التحكيم إعلان أسماء الفائزين ليتم توزيع الجوائز والتكريم السبت 8 فبراير المقبل».