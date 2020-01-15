بيلي أيليش تؤدي أغنية الجزء الجديد من «جيمس بوند»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 10:42 صباحا
بيلي أيليش في لوس انجليس، 12 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

ستؤدي المغنية الأميركية بيلي أيليش الأغنية الرسمية للجزء الجديد لمغامرات جيمس بوند «نو تايم تو داي»، بحسب ما جاء على موقع سلسلة الأفلام الشهيرة هذه.

وستصبح المغنية البالغة 18 عاما تاليا أصغر مؤدي للأغنية الأصلية لأفلام جيمس بوند. وألفت أيليش الأغنية مع شقيقها ومعاونها فينييس، وفق «فرانس برس».

وتولي شركة «إيون بروداكشنز» المنتجة أفلام جيمس بوند أهمية كبرى لموسيقى أفلامها وتسعى إلى الاستعانة بمغنين يجارون عصرهم.

وسبق لمادونا وأديل وأليشيا كيز وجاك وايت أن أدوا أغنية هذه الأفلام مع نتائج متفاوتة.

ومن أنجح هذه الأغاني «ليف أند ليت داي» لبول ماكارتني أند وينعز و«سكاي فال» لأديل و«غولدفينغر» لشيرلي باسي التي اختيرت في ثلاثة أجزاء.

وسيبدأ عرض «نو تايم تو داي» وهو الجزء الخامس والعشرون من مغامرات العميل 007 في الثاني من مايو في بريطانيا والعاشر منه في الولايات المتحدة.

ويؤدي الممثل البريطاني دانييل كريغ دور جيمس بوند للمرة الأخيرة إلى جانب رامي مالك الحائز جائزة أوسكار أفضل ممثل في 2019، في دور الشرير.

وقالت بيلي أيليش «المشاركة في هذا الفيلم أمر رائع وشرف عظيم».

وأضافت «تأليف الأغنية الرئيسية لجيمس بوند أمر نحلم به منذ فترة طويلة. لا أزال تحت الصدمة».

وصدر الألبوم الأول لبيلي أيليش بعنوان «وين وي آل فال أسليب وير دو وي غو؟» واحتل المرتبة الثانية للمبيعات في الولايات المتحدة العام 2019.

ورشحت المغنية في الفئات الأربع الرئيسية لجوائز غرامي التي توزع في 26 يناير. وهي مرشحة في ست فئات في المجموع.

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