دي يونج ومنة شلبي في لجنة تحكيم «أسوان الدولي لأفلام المرأة»

أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في «أسوان» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة للدورة الرابعة من المهرجان، والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان إن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل ترأسها المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها النجمة المصرية منة شلبي، والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج الروماني أليكس تيودورسكو والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز.

وتابع أندرو: المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج شاركت أفلامها في عدة مهرجانات مثل برلين وتورنتو ولندن، وحصلت على جائزة الدب الكريستالي من مهرجان برلين عن فيلمها القصير «Bluebird» (الطائر الأزرق)، كما نالت تنويها خاصا من مهرجان لوكارنو عن فيلمها «Stages» (مراحل)، وعُرض فيلمها «Layly M» في العديد من المهرجانات.

وأضاف محسن: تملك النجمة المصرية منة شلبي رصيدًا سينمائيًا كبيرًا بين نجمات جيلها، إذ حصدت 10 جوائز عن دورها في فيلم «نوارة»، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في أفلام «بنات وسط البلد» و«الساحر» و«عن العشق والهوى»، كما شاركت في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان «القاهرة السينمائي»، والمسابقة الرسمية بـ«أيام قرطاج السينمائية»، ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان «مالمو»، وسبق تكريمها في شهر فبراير الماضي بمهرجان «أسوان لأفلام المرأة» كما تم تكريمها في نوفمبر أيضًا بمهرجان «القاهرة السينمائي».

واستكمل المدير الفني للمهرجان الحديث، قائلًا: «كما شاركت الفنانة التونسية سهير بن عمارة في العديد من الأدوار المميزة في السينما والتلفزيون خلال مسيرتها الفنية، حيث عملت في العديد من الأفلام التونسية المهمة بصحبة مخرجين كبار، منها «الجايدة» مع سلمي بكار و«منموتش» مع المخرج نوري بو زيد و«دائما براندو» مع المخرج رضا الباهي، وأحدث أفلامها «طلامس» عرض في قسم نصف شهر مخرجين بالدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي».

وقال أندرو: «قدم المنتج الروماني أليكس تيودوريسكو العديد من الأفلام الرومانية في السنوات الأخيرة، أبرزها فيلم «4 أشهر، 3 أسابيع ويومان» للمخرج كريستيان مونجيو، والذي حصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان العام 2007».

وختم محسن حديثه، قائلاً: «قدم المنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز أكثر من 50 فيلمًا طويلًا و100 فيلم قصير، وعرضت أفلامه في عدة مهرجانات كبرى مثل مونتريال وطوكيو، كما شارك في لجان التحكيم في عدد من المهرجانات، أبرزها مهرجاني برلين وكليرمون فيران».

مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.