«المنصة» يكشف حرب المعلومات والميديا في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 04:22 مساء
صورة مجمعة لأبطال مسلسل «المنصة» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل «المنصة» الملامح الأولى للعمل، وأكدت انتهاء عملية التصوير كاملة، والوصول إلى المراحل الأخيرة من العمليات الفنية للموسم الأول الذي تم تصويره كاملاً في أبوظبي.

وتتم الاستعدادات حاليًا لاستكمال كتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث منه، والذي قام بتأليفه وكتابته السيناريست هوزان عكو، ويقوم على إخراجه مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر، حيث قامت الشركة ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالمقاييس العالمية التي تبشر بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت والجرأة في الحوار والإخراج ذو الرؤية العالمية.

يحمل مسلسل «المنصة» في قصته دراما إجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين من الوطن العربي والخليج وأميركا وهم، مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، علاء الزعبي، مجد فضة وأدهم مرشد، بمشاركة الممثل معتصم النهار والممثل الأميركي دان كين المعروف بلعبه دور «سوبرمان» في السلسلة الأميركية الشهيرة.

كما تميز العمل بمشاركة كبار الفنانين الإماراتيين يتقدمهم الممثل القدير أحمد الجسمي، فضلاً عن الإعلامية مهيرة عبد العزيز وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي.

الموسم الأول مكون من 12 حلقة وسيعلن مكان وتاريخ عرضه في وقت قريب، وهو من إنتاج «فيلم جيت» بالتعاون مع «الكلمة» للإنتاج.

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