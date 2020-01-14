براد بيت يعود للصفوف الأمامية بترشيحه لـ«الأوسكار»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 03:47 مساء
براد بيت مع ليوناردو دي كابريو خلال حفل الغولدن غلوب (أرشيفية:انترنت)

حصل الممثل الأميركي براد بيت على ترشيح لجائزة الـ«أوسكار»، الإثنين، عن دوره في فيلم «وانس أبون إيه تايم إن هوليوود» ليؤكد بذلك عودته بقوة للصفوف الأمامية.

ولم يحصل بيت (56 عامًا) قط على جائزة أوسكار عن أدائه التمثيلي رغم مسيرته التي بدأها قبل 30 عامًا وترشيحه لـ«الأوسكار» ثلاث مرات من قبل، وفقًا لوكالة «رويترز».

لكنه يعتبر الأوفر حظًّا للفوز بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد في حفل لـ«الأوسكار» الشهر المقبل، وفقًا لتقدير المراقبين بعد أن انبهر النقاد بأدائه في الفيلم الذي أخرجه كوينتين تارانتينو، ويعتبر بمثابة رسالة حب لهوليوود.

وقدم بيت في الفيلم دور كليف بوث، وهو دوبلير ومرافق مخلص يؤدي المهام الصعبة لنجم تلفزيوني غابت عنه الأضواء في ستينات القرن الماضي، ويقوم بدوره ليوناردو دي كابريو، وفاز بيت بجائزة «غولدن غلوب» عن دوره في الفيلم، كما تم ترشيحه لإحدى جوائز نقابة ممثلي الشاشة.

ونال فيلم «تارانتينو» عشرة ترشيحات لـ«الأوسكار»، الإثنين، من بينها أفضل ممثل لدي كابريو، وأفضل فيلم وأفضل مخرج.

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