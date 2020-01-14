توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الثقافة ووزارة العدل

توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الثقافة ووزارة العدل (موقع الهيئة)

وقعت مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي بين الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني ووزارة العدل، الاثنين، بمقر وزارة العدل بطرابلس.

وبموجب هذه المذكرة يتم التعاون بين الجانبين في عدة مجالات تتعلق بالإعلام المرئي، والمسموع، والمكتوب، وتدريب الكوادر الإعلامية، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتهدف المذكرة التي وقَّعها مدير إدارة الإعلام والتواصل بالهيئة محمد عبداللطيف المدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل المستشار نوري البكاي، إلى تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات الإعلامية، ووضع الخطط والبرامج الإعلامية المشتركة ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق بين الجانبين في مجالات التدريب وتطوير الكوادر البشرية لتحقيق أعلى مستويات الأداء الإعلامي.

وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البحوث والدراسات، والمشاركة في الندوات، وإقامة ورش عمل مشتركة، كما ستهدف المذكرة الاستفادة من الخدمات الإعلامية التي تقدمها الإذاعات التابعة للهيئة العامة للثقافة، وصحيفة ليبيا الإخبارية.

حضر توقيع الاتفاقية المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة خليفة الحامدي، ومستشار إدارة الإعلام والتواصل بالهيئة جلال القبي، ومدير إدارة المتابعة بوزارة العدل علي زبيدة، ورئيس تحرير صحيفة العدالة، ورئيس قسم التعاون بوزارة العدل سالم الطيب.

توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الثقافة ووزارة العدل (موقع الهيئة)