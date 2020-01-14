إنطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 01:45 مساء
إنطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي (أرشيفية:انترنت)

انطلق الاثنين ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي تحت شعار «الشعر وثقافة العصر»، بمشاركة نحو 100 شاعر وناقد من 15 دولة.

والدورة الجديدة من الملتقى الذي تستضيفه العاصمة المصرية مهداة للشاعرين إبراهيم ناجي من مصر وبدر شاكر السياب من العراق، وفقا لوكالة رويترز.

ويشمل برنامج الملتقى إقامة سبع أمسيات شعرية ومائدتين مستديرتين إحداهما حول شعر بدر شاكر السياب والأخرى حول شعر إبراهيم ناجي، ويأتي المشاركون في الملتقى من العراق ولبنان وسوريا والسعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان واليمن وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر والسودان والأردن.

ويعلن الملتقى في ختام أنشطته الخميس المقبل اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي، وقررت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم زيادة قيمة الجائزة من 100 ألف جنيه (نحو 6300 دولار) إلى 200 ألف (نحو 12600 دولار)، وفاز بها في الدورات السابقة الفلسطيني محمود درويش والمصري أحمد عبد المعطي حجازي واليمني عبد العزيز المقالح والمصري محمد إبراهيم أبو سنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
حرائق أستراليا تحت السيطرة وتوقع هطول أمطار بالمناطق المنكوبة
دولى
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
مطالب بنقل الكوالا المهدد في أستراليا إلى نيوزيلندا
علوم وتكنولوجيا
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟