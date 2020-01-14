إنطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

إنطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي (أرشيفية:انترنت)

انطلق الاثنين ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي تحت شعار «الشعر وثقافة العصر»، بمشاركة نحو 100 شاعر وناقد من 15 دولة.

والدورة الجديدة من الملتقى الذي تستضيفه العاصمة المصرية مهداة للشاعرين إبراهيم ناجي من مصر وبدر شاكر السياب من العراق، وفقا لوكالة رويترز.

ويشمل برنامج الملتقى إقامة سبع أمسيات شعرية ومائدتين مستديرتين إحداهما حول شعر بدر شاكر السياب والأخرى حول شعر إبراهيم ناجي، ويأتي المشاركون في الملتقى من العراق ولبنان وسوريا والسعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان واليمن وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر والسودان والأردن.

ويعلن الملتقى في ختام أنشطته الخميس المقبل اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي، وقررت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم زيادة قيمة الجائزة من 100 ألف جنيه (نحو 6300 دولار) إلى 200 ألف (نحو 12600 دولار)، وفاز بها في الدورات السابقة الفلسطيني محمود درويش والمصري أحمد عبد المعطي حجازي واليمني عبد العزيز المقالح والمصري محمد إبراهيم أبو سنة.