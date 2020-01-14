بالصور: نجوم الفن في عزاء ابن عم محمد منير

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

قدم عدد من نجوم الفن والمجتمع والإعلام واجب العزاء في الراحل محمود أبا اليزيد زوج شقيقة الفنان المصري محمد منير وابن عمه ومدير أعماله أيضًا، وذلك في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

وحضرت العزاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنانين يسرا ولطيفة وتامر حسني وأحمد الشامي ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وشاندو ووليد سعد وأيمن عزب والإعلامي محمود سعد، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما حضر العزاء مادلين طبر وفيفي عبده ووفاء عامر وسوزان نجم الدين وماجد المصري وحمادة هلال، والشاعر أيمن بهجت قمر والإعلامي عمرو الليثي، ورئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، وعضو فريق «بلاك تيما» أحمد بحر.

وشيع الفنان الملقب بـ«الكينغ» جثمان ابن عمه محمود أبا اليزيد من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر السبت.

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء ابن عم الفنان محمد منير (تصوير: مصطفى مرتضى)