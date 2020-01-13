وفاة الشاعر الشاب محمد ساسي في بنغازي

توفي الشاعر والقاص والإعلامي الشاب، محمد ساسي العياط، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم إثر حادث سير بمدينة بنغازي.

ونعى زملاء ومثقفون الشاعر محمد ساسي بالقول: «فقد الوطن اليوم أحد سواعده الواعدين في المجال الأدبي والإعلامي، في الوقت الذي تتطلع الساحة الثقافية في بلادنا لأمثال هذه المواهب الشابة التي سترسم الوجه الثقافي في بلادنا».

كان للشاعر محمد ساسي مشاركات في عدد من المهرجانات الثقافية شعرا وقصة، وقد توج هذا النشاط بتحصله على الترتيب الأول في جائزة سيكلما للقصة القصيرة قبل أقل من شهر.

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الثقافية والإعلامية والفنية وعائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة.