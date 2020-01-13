«ليبيا بعد الهدنة» في أولى حلقات «عكس التيار» على قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 05:45 مساء

بدأت قناة «الوسط» (wtv) إذاعة برنامج «عكس التيار» للإعلامي محمد زيدان، وهو عبارة عن «ندوة تلفزيونية» سياسية اجتماعية تفاعلية تعنى بقضايا الرأي العام.

ويأتيكم البرنامج على تمام العاشرة مساءً يومي الأحد والخميس حصرياً على «wtv»، على أن تكون الإعادة يومي الإثنين والجمعة عند الواحدة بعد الظهر.

وتناولت الحلقة من البرنامج، الأحد، عنوانا رئيسا وهو «ليبيا بعد الهدنة»، لتطرح سؤلا «هل الحل السياسي مازال ممكناً؟»، بمشاركة بلقاسم قزيط عضو مجلس الدولة ويوسف الفرجاني عضو مجلس النوابـ، وكذا صحفيين ونشطاء وجمهورلا داخل الاستوديو.

ويمكن مشاهدة القناة على الترددات التالية: «على نايل سات تردد: 11096 H معدل الترميز: 27500 - 6\5 بتقنية HD» وأيضًا على «تردد: 10815 H / معدل الترميز: 27500 - 6\5». كما يمكن مشاهدة البث المباشر لقناة «wtv» عبر الموقع التجريبي على الرابط التالي: (http://wasat.tv).

ويمكن مشاهدة الحلقة على قناة «الوسط» على موقع «يوتيوب» من هنا:

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