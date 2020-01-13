«جوكر» يتصدر السباق إلى جوائز الأوسكار

تماثيل جوائز أوسكار التي توزع في التاسع من فبراير 2020 (أ ف ب)

تصدر فيلم «جوكر» من إخراج تود فيليبس وبطولة يواكين فينيكس السباق إلى جوائز الأوسكار مع حصوله على 11 ترشيحًا، بحسب ما أعلنت الإثنين، الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها.

ورشح «جوكر» الذي يتمحور حول عدو «باتمان» اللدود، خصوصًا في فئة أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس، فضلًا عن الكثير من الفئات التقنية، وفق «فرانس برس».

وحل «ذي آيريشمان» لمارتن سكورسيزي و«1917» لسام منديس و«وانس أبون إيه تايم... إن هوليوود» لكوينتن تارانتينو، في المرتبة الثانية مع عشرة ترشحيات لكل من هذه الأفلام الثلاثة.

وتقام الدورة الثانية والتسعون لجوائز أوسكار في هوليوود في التاسع من فبراير المقبل.