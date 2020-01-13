إعلان تفاصيل الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إعلان تفاصيل الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (أرشيفية:انترنت)

أعلن رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، أن الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق في يناير الجاري، ستركز على التوعية بحقوق الملكية الفكرية وحماية صناعة النشر.

وقال عبده في مؤتمر صحفي، الأحد، لإعلان تفاصيل الدورة الحادية والخمسين: «نتطلع لأن تكون هذه الدورة من المعرض دورة لحماية الملكية الفكرية، بها وعي كبير بالملكية الفكرية وأهميتها، من القارئ ومن الناشر، وعلى صعيد التشريعات أيضًا»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف: «تقدمنا بتشريع إلى البرلمان بهذا الشأن، وأعتقد أن هذه خطوة جيدة في مجال حماية صناعة النشر»، وتشمل أنشطة المعرض الممتد من 22 يناير إلى الرابع من فبراير المقبل «البرنامج المهني»، الذي يعقد لأول مرة بهدف مناقشة قضايا، منها صناعة النشر وحقوق الترجمة وتسويق وبيع الكتب.

وتشارك في المعرض، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أكثر من 900 دار نشر وجهة ومؤسسة من 38 دولة من بينها السنغال «ضيف الشرف» التى تشارك بوفد كبير من مفكريها وكتابها من بينهم رفائيل نداي رئيس مؤسسة سنغور، والشاعر حميدو سال، والكاتب مامادو ديارا ضيوف، إضافة إلى الفرقة الفنية السنغالية.

واختارت الهيئة العليا للمعرض المفكر المصري الراحل جمال حمدان «شخصية هذا العام» وأطلقت اسمه على القاعة الرئيسية للأنشطة والندوات، كما قررت إعادة طبع موسوعته «وصف مصر» وطرحها بالمعرض.

ويبلغ عدد الناشرين العرب المشاركين في المعرض 255 ناشرًا من جميع الدول العربية تقريبًا،.وعن جديد المعرض في دورته الحادية والخمسين قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج، إن الهيئة العليا للمعرض درست الشكاوى والمقترحات التي تلقتها في الدورة السابقة وعملت على حلها والاستفادة منها.

وقال إن المعرض استحدث بعض الأنشطة والبرامج هذا العام منها مبادرة «سفراء المعرض» التي تقدم بها أحد الشبان، وتقوم على اختيار مجموعة من الشخصيات المصرية ذات الثقل في مجالها للترويج والدعاية للمعرض بالمحافل الدولية.

والشخصيات المختارة هي الممثلة سميحة أيوب والفنان التشكيلي أحمد مصطفى وعالم الآثار زاهي حواس ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم المحترف في إنجلترا محمود حسن والمهندس المصري- الألماني هاني عازر.