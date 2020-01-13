شريف الوسيمي وشادي محسن: سعداء بنجاح فيلم «بنات ثانوي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 02:42 مساء
بوستر فيلم «بنات ثانوي» (أرشيفية: الإنترنت)

عبر المؤلفان الموسيقيان شريف الوسيمي وشادي محسن عن سعادتهما بالعمل معًا حتى فيلمهما الـ 23 كمؤلفين للموسيقى التصويرية مع فيلم «بنات ثانوي».

وأشارا إلى أنهما وضعا معاً موسيقى أعمال عديدة من قبل وهي، «تتح» و«القرموطي في أرض النار» و«عمر وسلوى» و«عيال حريفة» و«عش البلبل» و«أسد سيناء» و«عنتر وبيسة» و«الكهف».

يقول شريف وشادي إنهما سعداء بالتعاون مع المخرج محمود كامل لأول مرة في فيلم شبابي يستحق المشاهده، وأعربا عن سعادتهما بالفيلم وما حققه حتى الآن من نجاحات.

هذا هو الفيلم الثاني لشريف الوسيمي وشادي محسن في موسم نصف العام بعد «استدعاء ولي عمرو» من بطولة حورية فرغلي ومحمد عز، ومن إخراج أحمد البدري.

شريف الوسيمي وشادي محسن (خاص لـ بوابة الوسط)
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