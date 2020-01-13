«أسوان الدولي لأفلام المرأة» يكشف بوستر دورته الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 02:10 مساء
بوستر الدورة الرابعة لمهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» بوستر دورته الرابعة، التي تعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل.

ويقدم البوستر الذي صممه الفنان هشام علي تصورًا بصريًّا عن مهرجان «أسوان لأفلام المرأة»، الذي صاغه في شكل مساحة كبيرة من اللون الأسود تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمي الذي يرمز لعمق وادي النيل باللون الأسود ويقطعه شعاع أبيض، وبنفس الدلالات المتناصة يمكن أن تمثل مساحة اللون الأبيض ماء النهر الذي يشق هذا السواد، ويتحول إلى تشخيص لعنصر مصور لفتاة فيما يشبه الحلم، عبر عنه المصمم بفستان العرس الذي يخلط ما بين الضوء الأبيض الكاشف للصورة والنهر الذي يشق أرض مصر، كما راعى مصمم البوستر وضع معلومات تاريخ انعقاد المهرجان على شكل شريط الزمن الموجود ضمن شاشات كاميرات التصوير الرقمية.

وقال الفنان هشام علي، إنه صمم بوستر الدورة الثالثة لمهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» العام الماضي، وحرص خلاله على الاحتفاء بالفتاة المصرية وملامح الجنوب والطبيعة والمعابد التي تميز محافظة أسوان، مشيرًا إلى أنه يحتفي هذا العام بالسينما من خلال اللونين الأبيض والأسود، مستخدمًا فتاة تعبر عن كافة نساء العالم، وليس المرأة المصرية فقط.

ويستخدم الفنان هشام علي الصور في تصميم الغرافيك، وسبق له المشاركة في عديد المسابقات وحصل على عدد الجوائز، كما عمل لصالح بعض المؤسسات الدولية.

مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، ويكرم في افتتاح دورته الرابعة النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاث من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

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