بالصور: نجوم الفن والرياضة في عزاء والد إيهاب توفيق

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، مساء الأحد، في تقديم واجب العزاء للفنان المصري إيهاب توفيق في وفاة والده، وذلك داخل قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.

ووقف الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان مصطفى قمر والمنتح أحمد أيوب بجوار إيهاب أثناء تلقي العزاء. وحضر العزاء أشرف زكي ومصطفى شعبان ولطيفة وليلى علوي وداليا البحيري والمنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر والإعلامي محمد شردي وهشام عباس وعصام كاريكا ومنظم الحفلات مصطفى أبو دشيش ورامي صبري وحميد الشاعري ومحمد محيي وأشرف عبدالعزيز المحامي وعماد دياب شقيق الفنان عمرو دياب، والمنتج ياسر سليم والـ dj ياسر الحريري.

كما شارك في تقديم واجب العزاء الإعلامي رامي رضوان ولاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان وأحمد جمال وغيرهم الكثير.

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)