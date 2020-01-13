بالصور: نجوم الفن والرياضة في عزاء والد إيهاب توفيق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 12:26 مساء
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، مساء الأحد، في تقديم واجب العزاء للفنان المصري إيهاب توفيق في وفاة والده، وذلك داخل قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.

ووقف الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان مصطفى قمر والمنتح أحمد أيوب بجوار إيهاب أثناء تلقي العزاء. وحضر العزاء أشرف زكي ومصطفى شعبان ولطيفة وليلى علوي وداليا البحيري والمنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر والإعلامي محمد شردي وهشام عباس وعصام كاريكا ومنظم الحفلات مصطفى أبو دشيش ورامي صبري وحميد الشاعري ومحمد محيي وأشرف عبدالعزيز المحامي وعماد دياب شقيق الفنان عمرو دياب، والمنتج ياسر سليم والـ dj ياسر الحريري.

كما شارك في تقديم واجب العزاء الإعلامي رامي رضوان ولاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان وأحمد جمال وغيرهم الكثير.

من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (تصوير: مصطفى مرتضى)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وجه جديد لبرازيلية ناجية من السرطان