«1917» يتصدر إيرادات السينما

«1917» يتصدر إيرادات السينما (أرشيفية:انترنت)

تصدر فيلم «1917» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققًا 36.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتراجع الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم «حرب النجوم: صعود سكايووكر» إلى المركز الثاني محققًا 15.1 مليون دولار، والفيلم بطولة جون بويغا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة «جومانغي: المستوى التالي» من المركز الثاني إلى الثالث، مسجلًا 14 مليون دولار، والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.

وجاء في المركز الرابع فيلم «مثل زعيم»، إذ حقق 10 ملايين دولار، والفيلم بطولة سلمى حايك وروز بيرن وتيفاني حديش وبيلي بورتر ومن إخراج ميغيل أرتيتا.

واحتل المركز الخامس فيلم «مجرد رحمة» محققًا عشرة ملايين دولار، والفيلم بطولة بري لارسون وجيمي فوكس وتيم بليك نيلسون، ومن إخراج دستن دانييل كريتون.