لويس كابالدي ودايف يتنافسان على لقب أفضل مغنٍ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 03:29 مساء
المغني الاسكتلندي لويس كابالدي خلال حفلة في نيويورك، 13 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

يتنافس المغني الاسكتلندي لويس كابالدي ومغني الراب البريطاني دايف على لقب أفضل مغنٍ منفرد ضمن جوائز «بريت أووردز» البريطانية لموسيقى البوب، بحسب قائمة الترشيحات الرسمية.

وتوزع هذه المكافآت خلال الحفل الأربعين لـ«بريت أووردز» الذي سيقام في قاعة «أو 2 أرينا» في لندن في 18 فبراير، وفق «فرانس برس».

ويتنافس لويس كابالدي ودايف في ثلاث فئات أخرى أيضًا هي أفضل فنان جديد في العام، وأفضل ألبوم، وأغنية العام.

وفاز مغني الراب بجائزة «ميركوري» العريقة في سبتمبر الماضي مع ألبومه «سايكودراما» الذي يغوص في هوية السود ويندد بالعنصرية.

ولناحية الفنانات، تتنافس تشارلي إكس سي إكس وفريا رايدينغز وأف كاي إيه تويغز ومايبل وماهاليا على جائزة أفضل فنانة منفردة.

وخارج بريطانيا، رُشِّح بروس سبرينغستين وبورنا بوي وديرمونت كينيدي وبوست مالوني وتايل ذي كرياتر لنيل جائزة أفضل فنان عالمي.

أما لدى النساء فتتنافس على هذه الجائزة أريانا غراندي وبيلي إيليش وكاميلا كابيلو ولانا دل راي وليزو.

وفي 2019، فاز جورج إيزرا بجائزة أفضل فنان في حفل «بريت أووردز»، فيما نالت جورجا سميث جائزة أفضل فنانة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان
ليبيا
أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنية جديدة تساعد في تحديد الخلايا السرطانية بدقة وسرعة