لويس كابالدي ودايف يتنافسان على لقب أفضل مغنٍ

المغني الاسكتلندي لويس كابالدي خلال حفلة في نيويورك، 13 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

يتنافس المغني الاسكتلندي لويس كابالدي ومغني الراب البريطاني دايف على لقب أفضل مغنٍ منفرد ضمن جوائز «بريت أووردز» البريطانية لموسيقى البوب، بحسب قائمة الترشيحات الرسمية.

وتوزع هذه المكافآت خلال الحفل الأربعين لـ«بريت أووردز» الذي سيقام في قاعة «أو 2 أرينا» في لندن في 18 فبراير، وفق «فرانس برس».

ويتنافس لويس كابالدي ودايف في ثلاث فئات أخرى أيضًا هي أفضل فنان جديد في العام، وأفضل ألبوم، وأغنية العام.

وفاز مغني الراب بجائزة «ميركوري» العريقة في سبتمبر الماضي مع ألبومه «سايكودراما» الذي يغوص في هوية السود ويندد بالعنصرية.

ولناحية الفنانات، تتنافس تشارلي إكس سي إكس وفريا رايدينغز وأف كاي إيه تويغز ومايبل وماهاليا على جائزة أفضل فنانة منفردة.

وخارج بريطانيا، رُشِّح بروس سبرينغستين وبورنا بوي وديرمونت كينيدي وبوست مالوني وتايل ذي كرياتر لنيل جائزة أفضل فنان عالمي.

أما لدى النساء فتتنافس على هذه الجائزة أريانا غراندي وبيلي إيليش وكاميلا كابيلو ولانا دل راي وليزو.

وفي 2019، فاز جورج إيزرا بجائزة أفضل فنان في حفل «بريت أووردز»، فيما نالت جورجا سميث جائزة أفضل فنانة.