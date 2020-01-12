كشف الإعلان الدعائي لـ «العارف» قبل طرحه بعيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 02:43 مساء
يصور أحمد عز حاليا مشاهد فيلم «العارف» في ماليزيا (أرشيفية: الإنترنت)

تضع الشركة المنتجة لفيلم «العارف» اللمسات الأخيرة على تصوير أحدث مشروعاتها السينمائية للنجم أحمد عز، حيث حددت الشركة عيد الفطر 2020 موعدًا لطرحه في دور العرض.

وطرحت الشركة التيزر الدعائي للفيلم بمختلف دور العرض السينمائية، وذلك قبل طرحه على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة للفيلم فور الانتهاء من عمليات التصوير والمونتاج.

فيلم «العارف» أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، حيث يتم التصوير حاليًا في ماليزيا.

«العارف» بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وكارمن بصيبص، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة «سنيرجي فيلمز».

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