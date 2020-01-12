مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن لجنة تحكيمه الرسمية

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» لجنة التحكيم الرسمية، التي سوف تمارس عملها في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فعاليات الدورة السادسة التي تقام في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري.

اللجنة تضم مجموعة من الخبرات المصرية والعربية، وتتكون من الممثل المصري عمرو عابد، والمونتيرة المصرية هبة عثمان، والناقد السينمائي أحمد شوقي، ومدير مهرجان الفيلم العربي بـ«روتردام» روش عبدالفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجاني.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية «دائرة الفن» وهدفه نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورشًا وندوات فنية مجانية على مدى العام.